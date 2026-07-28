В Омской области Россельхознадзор проверяет помет в Ульяновке

«Факты складирования навоза на участке подтвердились. В ходе осмотра зафиксированы географические координаты участка. В тот же день направлены запросы в УМВД и ГИБДД — для установления правообладателей земли и лиц, перевозивших отходы, с целью определить собственника навоза», — отметили в ведомстве.