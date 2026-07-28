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В Омской области Россельхознадзор проверяет помет в Ульяновке

Специалисты планируют взять пробы почвы.

Источник: Om1 Омск

В Омском районе специалисты Россельхознадзора начали проверку после жалоб жителей села Ульяновка на складирование птичьего помета рядом с населенным пунктом.

На прошлой неделе в группе «Омск ВК» во «ВКонтакте» появилась публикация, авторы которой показали на видео грузовик, выгружающий большие объемы птичьего помета. По словам местных жителей, из-за этого в селе стоит сильный неприятный запах.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, 24 июля сотрудники отдела государственного земельного надзора выехали на место и подтвердили факт складирования навоза на участке.

«Факты складирования навоза на участке подтвердились. В ходе осмотра зафиксированы географические координаты участка. В тот же день направлены запросы в УМВД и ГИБДД — для установления правообладателей земли и лиц, перевозивших отходы, с целью определить собственника навоза», — отметили в ведомстве.

После установления причастных лиц специалисты планируют провести дополнительное обследование участка с отбором проб почвы для лабораторных исследований.

В Россельхознадзоре добавили, что если проверка подтвердит нарушение требований законодательства и ущерб плодородному слою почвы, виновным могут грозить меры административного воздействия или судебное разбирательство.