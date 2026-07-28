Под Полесском лишённый прав водитель Audi врезался в дерево и погиб

ДТП произошло примерно в 1:00 на 20,4 км трассы Зорино — Красное. По предварительным данным, житель области 1992 года рождения ехал слишком быстро, не справился с управлением на прямом участке и вылетел влево. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, автомобилист получил травмы и умер до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.