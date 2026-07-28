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Под Полесском лишённый прав водитель Audi врезался в дерево и погиб

Машина вылетела с прямого участка трассы.

Источник: Клопс.ru

В Полесском районе лишённый водительских прав мужчина на Audi съехал с дороги и врезался в придорожное дерево. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём канале на платформе Макс во вторник, 28 июля.

ДТП произошло примерно в 1:00 на 20,4 км трассы Зорино — Красное. По предварительным данным, житель области 1992 года рождения ехал слишком быстро, не справился с управлением на прямом участке и вылетел влево. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, автомобилист получил травмы и умер до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.