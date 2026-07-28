В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена по южной части Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
«Объявлена беспилотная опасность по южной части Ростовской области», — говорится в сообщении.
Гражданам рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.
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