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Посмотрите на Максима Матвеева в сериале «Полдень» по книге Стругацких

Он предстал в образе прогрессора Льва Абалкина.

Источник: РБК Life

Максим Матвеев предстал в образе прогрессора Льва Абалкина на новых фото со съемок сериала «Полдень». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Снимками ко дню рождения актера с РБК Life поделились компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko.

«Полдень» — первая экранизация повести братьевСтругацких’Жук в муравейнике«из цикла “Мир Полудня”.

События в сериале происходят в 2278 году, как и повесть, экранизация начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру нужно не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти Землю от катастрофы.

«Жук в муравейнике» был написан в 1979 году и считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Повесть переиздавалась десятки раз, ее перевели на 19 языков.

Режиссер — Клим Козинский, оператор-постановщик — Генрих Медер («Первый номер», «13 клиническая»). Сценарист — Маруся Трубникова («The Тёлки», «Номинация»). Художник по костюмам — Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), художник-постановщик — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).

Максим Матвеев на съемках серила «Полдень».

(Фото: Пресс-служба «КИОН»).

«Изначально Клим предложил мне роль Максима Каммерера, но после прочтения сценария я сказал, что хочу сыграть Абалкина. Я люблю высокую трагедию, если можно так выразиться, а в этом персонаже она есть. Его обстоятельства не позволяют сделать его однозначным героем или антигероем. Большую часть жизни он провел фактически в ссылке, не понимая, почему его не возвращают на Землю. Недоверие, непонимание, попытки оправдать тех, кто так с ним поступает, постепенно превращаются в нереализованное зло», — уточнил Максим Матвеев.

По его словам, самым сложным для него оказалось «почувствовать тотальное одиночество Льва». При подготовке к роли актер на какое-то время почти прекратил контакты с окружающим миром: «уехал за город, взял кнопочный телефон, старался ни с кем не разговаривать».

«Это помогло многое понять и о персонаже, и о его отношении к миру. Для меня одна из главных тем этой истории — не способны ли мы потерять внимание друг к другу, прикрывшись благими идеями и стремлением к комфорту. Что делает с нами страх перед чем-то новым и непонятным? Если бы со Львом разговаривали, поддерживали с ним контакт, позволяли ему быть самим собой, возможно, ничего из произошедшего не случилось бы», — размышляет Максим Матвеев.

Максим Матвеев на съемках серила «Полдень».

(Фото: Пресс-служба «КИОН»).

Евгений Цыганов присоединился к вселенной сериала «Фишер».

Ранее стало известно, что Евгений Цыганов присоединился к вселенной сериала «Фишер». Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink, где эксклюзивно состоится премьера новой главы антологии. Проект получил название «Фишер. Черный проспект», съемки уже начались.

Генеральные продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Режиссеры, сценаристы и шоураннеры — Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Проект входит в линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Комбинация», «Первая ракетка»). За производство отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».

По сюжету, действие разворачивается в 1990-е годы. Молодой московский следователь Михаил Платонов попадает в скандал: он избил сына дипломата, пытаясь защитить девушку. Платонов был вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и приступил к работе под началом опытного следователя Алексея Титова. «Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города», — говорится в синопсисе.

Цыганов предстанет на экране в образе Титова, роль писали специально под него. В сериале также снимается дебютант — Оливер Рэймонд Мара.

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