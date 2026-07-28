Посмотрите на Максима Матвеева в сериале «Полдень» по книге Стругацких

«Это помогло многое понять и о персонаже, и о его отношении к миру. Для меня одна из главных тем этой истории — не способны ли мы потерять внимание друг к другу, прикрывшись благими идеями и стремлением к комфорту. Что делает с нами страх перед чем-то новым и непонятным? Если бы со Львом разговаривали, поддерживали с ним контакт, позволяли ему быть самим собой, возможно, ничего из произошедшего не случилось бы», — размышляет Максим Матвеев.