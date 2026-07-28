Посмотрите на Максима Матвеева в сериале «Полдень» по книге Стругацких

Максим Матвеев предстал в образе прогрессора Льва Абалкина на новых фото со съемок сериала «Полдень». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Снимками ко дню рождения актера с РБК Life поделились компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko.
«Полдень» — первая экранизация повести братьевСтругацких’Жук в муравейнике«из цикла “Мир Полудня”.
События в сериале происходят в 2278 году, как и повесть, экранизация начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру нужно не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти Землю от катастрофы.
«Жук в муравейнике» был написан в 1979 году и считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Повесть переиздавалась десятки раз, ее перевели на 19 языков.
Режиссер — Клим Козинский, оператор-постановщик — Генрих Медер («Первый номер», «13 клиническая»). Сценарист — Маруся Трубникова («The Тёлки», «Номинация»). Художник по костюмам — Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), художник-постановщик — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).
Максим Матвеев на съемках серила «Полдень».
(Фото: Пресс-служба «КИОН»).
«Изначально Клим предложил мне роль Максима Каммерера, но после прочтения сценария я сказал, что хочу сыграть Абалкина. Я люблю высокую трагедию, если можно так выразиться, а в этом персонаже она есть. Его обстоятельства не позволяют сделать его однозначным героем или антигероем. Большую часть жизни он провел фактически в ссылке, не понимая, почему его не возвращают на Землю. Недоверие, непонимание, попытки оправдать тех, кто так с ним поступает, постепенно превращаются в нереализованное зло», — уточнил Максим Матвеев.
По его словам, самым сложным для него оказалось «почувствовать тотальное одиночество Льва». При подготовке к роли актер на какое-то время почти прекратил контакты с окружающим миром: «уехал за город, взял кнопочный телефон, старался ни с кем не разговаривать».
«Это помогло многое понять и о персонаже, и о его отношении к миру. Для меня одна из главных тем этой истории — не способны ли мы потерять внимание друг к другу, прикрывшись благими идеями и стремлением к комфорту. Что делает с нами страх перед чем-то новым и непонятным? Если бы со Львом разговаривали, поддерживали с ним контакт, позволяли ему быть самим собой, возможно, ничего из произошедшего не случилось бы», — размышляет Максим Матвеев.
Максим Матвеев на съемках серила «Полдень».
(Фото: Пресс-служба «КИОН»).
Евгений Цыганов присоединился к вселенной сериала «Фишер».
Ранее стало известно, что Евгений Цыганов присоединился к вселенной сериала «Фишер». Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink, где эксклюзивно состоится премьера новой главы антологии. Проект получил название «Фишер. Черный проспект», съемки уже начались.
Генеральные продюсеры — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Режиссеры, сценаристы и шоураннеры — Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Проект входит в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Комбинация», «Первая ракетка»). За производство отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».
По сюжету, действие разворачивается в 1990-е годы. Молодой московский следователь Михаил Платонов попадает в скандал: он избил сына дипломата, пытаясь защитить девушку. Платонов был вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и приступил к работе под началом опытного следователя Алексея Титова. «Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города», — говорится в синопсисе.
Цыганов предстанет на экране в образе Титова, роль писали специально под него. В сериале также снимается дебютант — Оливер Рэймонд Мара.
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