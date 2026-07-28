Самых высокооплачиваемых хоккеистов определили в нижегородском ХК «Торпедо»

В игровом сезоне 2026/2027 самыми высокооплачиваемыми игроками нижегородского хоккейного клуба являются нападающие Михаил Воробьев и Владимир Ткачев. Каждый из них зарабатывает 55 млн рублей. При этом зарплата Воробьева в следующем сезоне поднимется до 65 млн рублей.