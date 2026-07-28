Самых высокооплачиваемых хоккеистов определили в нижегородском ХК «Торпедо»

В нижегородском ХК «Торпедо» определили самых высокооплачиваемых игроков. Рейтинг зарплат хоккеистов опубликовал «Спорт-Экспресс».
В игровом сезоне 2026/2027 самыми высокооплачиваемыми игроками нижегородского хоккейного клуба являются нападающие Михаил Воробьев и Владимир Ткачев. Каждый из них зарабатывает 55 млн рублей. При этом зарплата Воробьева в следующем сезоне поднимется до 65 млн рублей.
На третьем месте в рейтинге зарплат — Майк Веккионе. Он в ХК «Торпедо» получает 45 млн рублей. Столько же платят вратарю Денису Костину. А пятерку высокооплачиваемых игроков замыкает защитник Богдан Конюшков. Его зарплата не превышает 40 млн рублей.
Меньше всех зарабатывает нападающий Кирилл Свищев. 20-летний хоккеист пришел в ХК «Торпедо» в прошлом году. В этом сезоне он зарабатывает пять млн рублей.
Отметим, работа всех хоккеистов обходится клубу в 672 млн рублей.