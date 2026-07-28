Трое туристов заблудились в лесу в Красноярском крае

Спасатели Минусинска по телефону вывели из леса трёх заблудившихся туристов. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Днём 28 июля в районе станции Каныгино Минусинского округа заблудились три человека. Поняв, что самостоятельно не выбраться, они позвонили по номеру 112. Оператор соединил их со спасателями.
Специалисты, хорошо знающие местность, начали задавать вопросы об ориентирах. Буквально через пару минут они поняли, где находятся люди, и дали чёткие инструкции, в какую сторону двигаться.
Благодаря грамотным советам заблудившиеся быстро вышли к людям. Уже в безопасности они поблагодарили спасателей за необычную, но очень эффективную дистанционную операцию.
Ранее мы сообщали, что на «Столбах» за день спасли подростка, женщину и заблудившегося туриста.