Осетровое хозяйство под Воронежем выставили на продажу за 350 млн рублей

По данным Rusprofile, в Орловском сельском поселении с сентября 2018 года зарегистрировано ООО «Воронежское осетровое хозяйство» (ВОХ). Основной вид деятельности организации — пресноводное рыбоводство. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания единоличным собственником компании и ее директором является Вячеслав Дочкин. В 2025 году выручка ВОХ составила 23,4 млн руб., что на 73% выше уровня 2024-го (13,5 млн руб.). Деятельность компании остается убыточной на протяжении последних пяти лет. В 2021-м убыток составил 8,4 млн руб., в 2022-м — 11,7 млн руб., в 2023-м — 10,5 млн руб., в 2024-м — 10,8 млн руб., а в 2025-м — 5,4 млн руб.