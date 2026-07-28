В красноярской школе № 70 могут раньше срока завершить капремонт

На данный момент строители завершили основные работы по укреплению здания и черновую отделку. Смонтировали оконные блоки и радиаторы отопления, выполнили основную часть сантехнической разводки. Сейчас завершаются работы по укладке керамогранита на стенах и полах, в спортзале монтируют витражи и приступают к отделке откосов оконных проемов. Помимо внутренних работ идет облицовка фасада. В департаменте градостроительства города рассказали, что ремонт школы выполнен на 65%.