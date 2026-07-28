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В красноярской школе № 70 могут раньше срока завершить капремонт

В Красноярске продолжается капитальный ремонт школы № 70.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске продолжается капитальный ремонт школы № 70, которая находится на улице Аэровокзальная. Напомним, в 2020 году учреждение было закрыто из-за аварийного состояния. Его ремонт взял на себя застройщик по договору о КРТ на Партизана Железняка.

На данный момент строители завершили основные работы по укреплению здания и черновую отделку. Смонтировали оконные блоки и радиаторы отопления, выполнили основную часть сантехнической разводки. Сейчас завершаются работы по укладке керамогранита на стенах и полах, в спортзале монтируют витражи и приступают к отделке откосов оконных проемов. Помимо внутренних работ идет облицовка фасада. В департаменте градостроительства города рассказали, что ремонт школы выполнен на 65%.

Учреждение должно быть готово в ноябре 2027 года, однако капремонт постараются завершить в мае, чтобы в начале осени дети могли пойти в школу.