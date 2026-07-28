Трамвай № 417 изменил свой маршрут в Нижнем Новгороде

Однако не стоит беспокоиться, изменения введены только на время. На участке проспекта Молодежного и улицы Красных Партизан сейчас ведутся ремонтные работы. Поэтому трамвай будет следовать по маршруту «Микрорайон Соцгород-1 — метро Автозаводская».