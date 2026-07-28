Шеф норильского ресторана готовится побороться за звание лучшего повара в стране

Как рассказал Александр Скибин, он серьезно готовится к федеральному этапу: «Подготовка идет очень плотно: проработал ключевые моменты конкурсных заданий и в части решения тестов, и профессиональных кейсов. Но, конечно, самое интересное — это практическая часть, над которой сейчас тоже активно работаю. В нашем деле мелочей не бывает. Настрой перед конкурсом боевой! Представлять Красноярский край — большая честь и ответственность, и я хочу показать всё, на что способен».