Шеф норильского ресторана готовится побороться за звание лучшего повара в стране

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 июля по 1 августа пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Красноярский край представит шеф-повар норильского ресторана «Полярная звезда» Александр Скибин. Он выиграл региональный этап конкурса, который состоялся в Красноярске в июне.
Главное состязание кулинаров уже на этой неделе стартует в Вологде. Участниками станут повара из 30 регионов страны, при этом Красноярский край представлен на конкурсе впервые. Участникам предстоит теоретический этап с решением тестов и производственных кейсов и практический — с приготовлением закусок нескольких видов, первого, горячего блюда и десерта. Жюри оценит знания и навыки конкурсантов, соблюдение ими технологии работы, норм и правил по охране труда.
Как рассказал Александр Скибин, он серьезно готовится к федеральному этапу: «Подготовка идет очень плотно: проработал ключевые моменты конкурсных заданий и в части решения тестов, и профессиональных кейсов. Но, конечно, самое интересное — это практическая часть, над которой сейчас тоже активно работаю. В нашем деле мелочей не бывает. Настрой перед конкурсом боевой! Представлять Красноярский край — большая честь и ответственность, и я хочу показать всё, на что способен».
В настоящее время шеф из Норильска уже находится в Вологде. «Приехал чуть пораньше, чтобы подготовить инвентарь, попробовать локальные продукты и кухню. Так сказать, получить гастрономический опыт и, конечно, изучить место. О конкурентах могу сказать, что уровень высокий, и это здорово — конкуренция мотивирует выложиться на максимум».
Добавим, норильский ресторан «Полярная звезда» в 2026 году открылся после масштабной реконструкции, которая стала одним из этапов деятельности компании «Норникель» по развитию современной инфраструктуры гостеприимства в Норильске. Являясь шеф-поваром ресторана, Александр Скибин развивает авторскую северную кухню. Участие в конкурсе «Лучший по профессии» для него — это возможность не только продемонстрировать собственное мастерство, но и показать, что Заполярье тоже может славиться гастрономической культурой.
Сам конкурс проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Одна из его задач — повышение престижа поварского искусства и привлечение молодежи в профессию. Второй год подряд всероссийский этап принимает Вологодская область.
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