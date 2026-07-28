Движение транспорта по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде ограничено

Движение транспорта в районе дома № 55 по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде закрыто во вторник, 28 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.
Объехать зону проведения работ можно прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Возобновят движение на данном участке после окончания работ.
Ранее мы писали, что с 13 августа на улице Яблоневой введут ограничения остановки и стоянки транспорта.