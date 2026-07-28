В Центральном районе Красноярска ликвидировали рекордного объема свалку

За первые шесть месяцев 2026 года в Центральном районе завершили очистку территории от незаконных свалок. В общей сложности было вывезено 4 560 кубометров отходов, что эквивалентно примерно 450 КамАЗам. Наибольший объем мусора пришлось убирать на стихийной свалке на Северном шоссе, 30а: за двое суток оттуда вывезли 770 кубометров отходов. Примечательно, что такой же объем был собран со всего района за предыдущие четыре месяца. Кроме того, масштабные скопления твердых коммунальных отходов были ликвидированы на Брянской, Промысловой и Ремесленной улицах. Некоторые улицы систематически оказываются в списках на очистку. В этот перечень входят улицы Березина, Линейная, Уланова, Чернышевского и Юрия Гагарина. Вывоз отходов с этих территорий требуется почти каждую неделю. Чтобы исправить положение дел в частном секторе Покровки, завершается создание 11 новых муниципальных контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. В общей сложности за текущий год из района рассчитывают вывезти около 7 300 кубометров отходов, финансирование данных мероприятий составляет примерно 13 миллионов рублей. На неблагополучных локациях смонтированы системы видеофиксации для выявления нарушителей. С начала года уже 40 граждан были оштрафованы за сброс мусора вне специально отведенных зон. Цифры за первое полугодие не только показывают количество вывезенного мусора, но и выявляют системные проблемы. Если один и тот же адрес регулярно появляется в наших списках, это говорит не о плохой уборке, а о поведении людей и состоянии инфраструктуры. Поэтому мы развиваем сеть контейнерных площадок, усиливаем контроль и работаем с жителями. Важно, чтобы мусора на улицах становилось меньше не потому, что мы быстро его убираем, а потому, что его реже оставляют в неположенных местах, — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.​