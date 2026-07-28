Названия семи остановок изменили в Нижнем Новгороде

По решению администрации Нижнего Новгорода ряд остановочных пунктов общественного транспорта получил новые названия. Об этом сообщили в ЦРТС.
Список переименованных остановок:
«Водная академия» на улице Минина — «Университет водного транспорта»;
«Фабрика имени Островского» на Артельной улице — «ЖК “Квартет”;
«Улица Студенческая» на Студенческой улице — «Университет правосудия имени В. М. Лебедева»;
«По требованию» на Безводной улице — «Улица Безводная. Станция “Стригино”;
«Улица Сергея Есенина» на улице Акимова — «1 микрорайон Мещерское озеро»;
«Продовольственный магазин» на улице Лескова — «Улица Старых Производственников»;
Трамвайные остановки «По требованию» на улице Пушкина — «Улица Пушкина».
Сейчас специалисты обновляют наименования на павильонах, корректируют автоинформаторы в салонах транспорта и вносят изменения в реестр муниципальных маршрутов.
Ранее сообщалось, что водителя нижегородского автобуса № 97 уволили за неприличный жест.