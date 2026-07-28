Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названия семи остановок изменили в Нижнем Новгороде

Городские власти утвердили изменения для павильонов и автоинформаторов общественного транспорта.

По решению администрации Нижнего Новгорода ряд остановочных пунктов общественного транспорта получил новые названия. Об этом сообщили в ЦРТС.

Список переименованных остановок:

«Водная академия» на улице Минина — «Университет водного транспорта»;

«Фабрика имени Островского» на Артельной улице — «ЖК “Квартет”;

«Улица Студенческая» на Студенческой улице — «Университет правосудия имени В. М. Лебедева»;

«По требованию» на Безводной улице — «Улица Безводная. Станция “Стригино”;

«Улица Сергея Есенина» на улице Акимова — «1 микрорайон Мещерское озеро»;

«Продовольственный магазин» на улице Лескова — «Улица Старых Производственников»;

Трамвайные остановки «По требованию» на улице Пушкина — «Улица Пушкина».

Сейчас специалисты обновляют наименования на павильонах, корректируют автоинформаторы в салонах транспорта и вносят изменения в реестр муниципальных маршрутов.

Ранее сообщалось, что водителя нижегородского автобуса № 97 уволили за неприличный жест.