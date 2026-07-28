Двое мужчин погибли при пожаре в общежитии под Волгоградом из-за сигареты

Когда пожарные приехали на место, они нашли хозяина комнаты под окнами — мужчина выпрыгнул или упал с высоты. В коридоре у входа в комнату обнаружили тело его гостя. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Мужчины долго пили и курили, а потом уснули.