Врач предупредила об опасности соусов в шаурме летом

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Главную опасность в шаурме летом представляют соусы, которые при нарушении хранения становятся рассадником бактерий и могут привести к пищевому отравлению, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.
«Летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы значительно возрастает, причем главную опасность нередко представляют вовсе не мясо или овощи, а соусы. Большинство из них содержат ингредиенты, которые при нарушении условий хранения быстро становятся благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов», — сказала Хайкина Life.ru.
По словам врача, особую опасность для здоровья представляют заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной, а также домашние соусы неизвестного происхождения — они могут содержать сырые яйца и без постоянного охлаждения быстро портятся, а большое количество специй маскирует признаки порчи.
Летом вероятность отравления возрастает из-за жары, нарушений условий хранения в уличных точках и того, что многие берут еду с собой и едят не сразу, пояснила Хайкина.
Чтобы снизить риск кишечной инфекции, специалист порекомендовала выбирать проверенные заведения, отдавать предпочтение промышленному кетчупу или вовсе просить шаурму без соуса и съедать ее сразу после покупки.