Врач предупредила об опасности соусов в шаурме летом

«Летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы значительно возрастает, причем главную опасность нередко представляют вовсе не мясо или овощи, а соусы. Большинство из них содержат ингредиенты, которые при нарушении условий хранения быстро становятся благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов», — сказала Хайкина Life.ru.