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В Ермаковском районе администрация продала участок в водоохранной зоне за 250 тыс. рублей

В Ермаковском районе прокуратура добилась возврата муниципального участка площадью 2,5 га, который предприниматель выкупил после строительства объектов не по назначению.

В Ермаковском районе прокуратура добилась возврата муниципального участка площадью 2,5 га, который предприниматель выкупил после строительства объектов не по назначению. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, в 2022 году администрация Араданского сельсовета передала жителю Абакана землю в аренду под строительство караульного пункта. Однако вместо такого объекта мужчина построил два здания, похожих на гостевые домики. Через два года он воспользовался тем, что на участке появились капитальные строения, и выкупил землю на льготных условиях за 250 тыс. рублей. Кадастровая стоимость участка при этом составляет 1,6 млн рублей.

«Продавец — администрация — не проверил ни цели использования, ни соответствие строений заявленному назначению. А участок частично находится в водоохранной зоне реки Ус — использовать его можно только с согласия Росрыболовства. Его никто не получал», — сообщили в прокуратуре.

Суд по иску прокуратуры признал договор купли-продажи ничтожным. Участок вернули в муниципальную собственность, а построенные домики подлежат сносу. Действиям покупателя и должностных лиц администрации дадут уголовно-правовую оценку.