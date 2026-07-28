В Ермаковском районе администрация продала участок в водоохранной зоне за 250 тыс. рублей

По данным ведомства, в 2022 году администрация Араданского сельсовета передала жителю Абакана землю в аренду под строительство караульного пункта. Однако вместо такого объекта мужчина построил два здания, похожих на гостевые домики. Через два года он воспользовался тем, что на участке появились капитальные строения, и выкупил землю на льготных условиях за 250 тыс. рублей. Кадастровая стоимость участка при этом составляет 1,6 млн рублей.