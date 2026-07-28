Государственная Дума VIII созыва завершила свою работу

Наталья Каптелинина пояснила, что депутаты постарались навести порядок в сложных темах: «Комплексные решения принимались в том числе и по наведению порядка в миграционной сфере и противодействию кибермошенничеству. Отмечу и работу Комитета по туризму: из 46 законопроектов 27 стали законами. Наша отдельная гордость — принятие закона об инклюзивном туризме, который станет мощным импульсом для развития безбарьерной среды по всей России. Главный ориентир — законы должны работать для развития регионов и защиты интересов страны».