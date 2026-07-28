Государственная Дума VIII созыва завершила свою работу

В Москве состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва.
В своем выступлении председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что за пять лет депутаты приняли 2980 федеральных законов. Из внесенных законопроектов, по его словам, 47,3% были инициированы депутатами ГД, 10,8% — депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2% — членами Совета Федерации.
Также он назвал три ключевых приоритета в работе Государственной Думы. Это реализация послания президента и достижение национальных целей развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей, а также реализация повестки, которую формируют наши граждане на встречах.
Руководитель фракции «Единой России» в федеральном парламенте Владимир Васильев рассказал, что всего за восьмой созыв Госдумы депутаты от партии внесли 1365 законопроектов, из них приняли 975: «Фракция “Единой России” создала правовую основу для поддержки участников СВО, соцзащиты граждан, повышения безопасности и развития экономики страны».
На встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества, а также отметил роль партии в законодательной работе:
«Депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твёрдость, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере и, конечно, обществу, государству. “Единая Россия” — партия парламентского большинства, на которой лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», — подчеркнул Владимир Путин на встрече с парламентариями.
Депутаты Государственной Думы от Красноярского края также подвели итоги работы:
Александр Дроздов рассказал, что через общественные приемные в округе удалось обработать сотни обращений.
«Анализ этих запросов лег в основу нормотворчества — я выступил соавтором 31 законопроекта. Передо мной стояла задача — сделать так, чтобы колоссальный экономический потенциал нашего региона возвращался в сибирские города и села новыми школами, качественными дорогами и уверенностью жителей в завтрашнем дне», — подчеркнул депутат.
Сергей Еремин отметил, что законы создавались на основе реальных обращений избирателей.
«Законы рождены из живого голоса — из обращения матери, беседы с солдатом, наказов жителей. Мы услышали бойцов, защищавших Курскую область, — и они получили звание ветерана. Мы увидели, как трудно добраться до ВВК, — и сделали проезд бесплатным. Закон — это не параграф, а выстраданная строка, продиктованная страной. Делаем то, о чем просят люди».
Наталья Каптелинина пояснила, что депутаты постарались навести порядок в сложных темах: «Комплексные решения принимались в том числе и по наведению порядка в миграционной сфере и противодействию кибермошенничеству. Отмечу и работу Комитета по туризму: из 46 законопроектов 27 стали законами. Наша отдельная гордость — принятие закона об инклюзивном туризме, который станет мощным импульсом для развития безбарьерной среды по всей России. Главный ориентир — законы должны работать для развития регионов и защиты интересов страны».