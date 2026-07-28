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Иван Гель вместо суда попал в больницу

Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель вместо зала облсуда.

Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель вместо зала облсуда, где должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор районного суда, признавшего его виновным, оказался в больнице в связи с ухудшением здоровья. Как рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев, о том, что Гелю стало вруг плохо прямо в автомобиле, в котором он ехал в Волгоград, сообщил его адвокат Михаил Расстрыгин. Со слов защитника чиновника, была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала главу района в больницу № 25. На этом основании представитель осужденного просил перенести заседание.

При этом в облсуде выяснилось, что ранее Иван Гель просил рассмотреть поданную им апелляцию в его отсутствие. И, по логике, он и не должен был присутствовать на заседании. Когда судья попросила объяснить Расстрыгина это противоречие, тот несколько растерялся. Однако продолжал настаивать на переносе заседания.

В то же время представитель потерпевших Юрий Букаев просил рассмотреть дело, которое и так уже длится более трех лет, сегодня. Против, однако, выступила прокуратура. В итоге заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор суда перенесли на 18 августа.

Напомним, Иван Гель был признан виновным Иловлинским районным судом в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина. Чиновника приговорили к 3 годам условно. Также он не имеет права занимать должности в органах власти в течение двух лет.

Приговор обжаловали все стороны процесса. Прокуратура и представитель семьи Переярина требовали назначить чиновнику реальное наказание — 6 лет в колонии общего режима. Защитник Геля настаивал на невиновности подзащитного.

Как ранее сообщало V102.RU, 28 августа 2022 года Александр Переярин с другими сотрудниками администрации был направлен, как утверждало следствие, по указанию главы района на тушение ландшафтного пожара. Из-за отсутствия снаряжения, а также специальной подготовки люди попали в огненную ловушку. К сожалению, Александр Переярин погиб, его коллеги пострадали. Следствие считает, что тушение пожаров не входило в должностные обязанности сотрудников органа местной власти. В то же время сторона защиты Ивана Геля уверяла на суде, что работники администрации, в том числе Александр Переярин, тушили пожар по собственному желанию, а случившееся — это всего лишь несчастный случай.

Судебный процесс над Иваном Гелем не обошелся без неожиданностей. Судья Андрей Кузнецов, который изначально рассматривал это дело, отказался в последний момент выносить приговор, сославшись якобы на некие недоработки следствия. Впоследствии за это он был лишен мантии — законность решения квалифколлегии судей Волгоградской области подтвердил высший орган. Другой судья, который вынес условный приговор чиновнику, Вячеслав Пичугин заранее побеспокоился о своей почетной отставке, в которую он отправится уже 1 августа.