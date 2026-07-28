Иван Гель вместо суда попал в больницу

Как ранее сообщало V102.RU, 28 августа 2022 года Александр Переярин с другими сотрудниками администрации был направлен, как утверждало следствие, по указанию главы района на тушение ландшафтного пожара. Из-за отсутствия снаряжения, а также специальной подготовки люди попали в огненную ловушку. К сожалению, Александр Переярин погиб, его коллеги пострадали. Следствие считает, что тушение пожаров не входило в должностные обязанности сотрудников органа местной власти. В то же время сторона защиты Ивана Геля уверяла на суде, что работники администрации, в том числе Александр Переярин, тушили пожар по собственному желанию, а случившееся — это всего лишь несчастный случай.