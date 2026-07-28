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Названа дата проведения июльской прямой линии с главой администрации Калининграда

Елена Дятлова ответит на вопросы горожан 30 июля.

В четверг, 30 июля, мэрия организует прямую линию с главой администрации Калининграда Еленой Дятловой.

Трансляция состоится в группе в «ВК», начало прямого эфира в 9:00.

Вопросы от горожан уже принимают здесь.

Задавать их предлагают и непосредственно во время эфира.

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