Названа дата проведения июльской прямой линии с главой администрации Калининграда

В четверг, 30 июля, мэрия организует прямую линию с главой администрации Калининграда Еленой Дятловой.
Трансляция состоится в группе в «ВК», начало прямого эфира в 9:00.
Вопросы от горожан уже принимают здесь.
Задавать их предлагают и непосредственно во время эфира.
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