В Воронежской области вдвое сократилось число территорий с карантинными объектами

На сегодня в Воронежской области регистрируется 15 карантинных объектов. Среди них опасные вредители, болезни сельскохозяйственных культур и агрессивные сорные растения. Специалисты подсчитали, что по итогам первого полугодия 2026 года объем территорий, пораженных этими объектами, снизился с 70% до 41%. Это — результат принимаемых управлением мер.