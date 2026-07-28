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Лайки важнее оценок: в Калининграде запустят бесплатную школу блогинга для школьников

Занятия будут проходить на базе библиотеки им. Маяковского.

Источник: Клопс.ru

Ваш ребёнок хочет стать блогером? Подождите пугаться, из этой затеи ещё может выйти толк. В библиотеке им. В. Маяковского открывается бесплатная школа для будущих интернет-знаменитостей. Подробности «Клопс» рассказали авторы идеи.

Медиа-клуб «Маяк» на базе библиотеки призван превратить приятное в полезное. Под руководством взрослых кураторов ребята будут пробовать превращать свои идеи в контент.

Чему будет посвящена первая встреча.

разбору того, как работают современные соцсети; с чего начать свой блог и куда двигаться; какие форматы сейчас в тренде.

Кроме того, ребята посмотрят примеры крутых подростковых блогов, познакомятся между собой и придумают, что можно снять вместе. Первая встреча состоится в среду, 29 июля, в 12:00.

Планируется, что занятия будут проходить два раза в месяц. Следующие встречи запланированы на 12 и 26 августа.

Ведёт занятия методист библиотеки, специалист по соцсетям с девятилетним стажем и фотограф. В будущем к работе подключатся и приглашённые спикеры, но их имена пока не разглашают.

Участие бесплатное. Чтобы попасть на первую встречу, нужно зарегистрироваться по ссылке.

В этом году в «Маяковке» запустили два бесплатных проекта, посвящённых уходу за собой. Участницами первого могут стать юные девушки, а второго — взрослые, следящие за своим здоровьем.

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