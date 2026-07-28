Лайки важнее оценок: в Калининграде запустят бесплатную школу блогинга для школьников

Ваш ребёнок хочет стать блогером? Подождите пугаться, из этой затеи ещё может выйти толк. В библиотеке им. В. Маяковского открывается бесплатная школа для будущих интернет-знаменитостей. Подробности «Клопс» рассказали авторы идеи.
Медиа-клуб «Маяк» на базе библиотеки призван превратить приятное в полезное. Под руководством взрослых кураторов ребята будут пробовать превращать свои идеи в контент.
Чему будет посвящена первая встреча.
разбору того, как работают современные соцсети; с чего начать свой блог и куда двигаться; какие форматы сейчас в тренде.
Кроме того, ребята посмотрят примеры крутых подростковых блогов, познакомятся между собой и придумают, что можно снять вместе. Первая встреча состоится в среду, 29 июля, в 12:00.
Планируется, что занятия будут проходить два раза в месяц. Следующие встречи запланированы на 12 и 26 августа.
Ведёт занятия методист библиотеки, специалист по соцсетям с девятилетним стажем и фотограф. В будущем к работе подключатся и приглашённые спикеры, но их имена пока не разглашают.
Участие бесплатное. Чтобы попасть на первую встречу, нужно зарегистрироваться по ссылке.
В этом году в «Маяковке» запустили два бесплатных проекта, посвящённых уходу за собой. Участницами первого могут стать юные девушки, а второго — взрослые, следящие за своим здоровьем.