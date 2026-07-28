«Русагро» с активами в Черноземье выплатит 15 млрд рублей дивидендов

«Русагро» выплатит доходы акционерам впервые с 2021 года. Согласно дивидендной политике компании, она должна направлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако решение зависит от финансового положения и объема нераспределенной прибыли прошлых лет. По итогам прошлого года чистая прибыль «Русагро» по МСФО снизилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 млрд руб. при рекордной выручке в 396 млрд руб. (+17%).