Власти в Ростовской области прокомментировали ситуацию с ресторанами и кафе

За пять месяцев 2026 года оборот заведений общепита в Ростовской области составил 41,2 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев, передает «Город N».