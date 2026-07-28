Минлесхоз снимает ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси

Самой напряженной была ситуация в Гомельской области. По данным на 8:00, строгие запреты действовали в двух районах — Брагинском и Хойникском. Остальные регионы Гомельщины были окрашены на карте желтым цветом, это значит, что из-за третьего класса пожарной опасности посещение лесов было ограничено.