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Минлесхоз снимает ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Ограничения и запреты на посещение лесных массивов постепенно снимаются в Беларуси, следует из обновленных данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

Снижение температуры воздуха положительно повлияло на пожароопасную обстановку в лесах. Класс пожарной опасности пошел на спад, благодаря чему Минлесхоз начал открывать ранее закрытые для посещения территории.

Уже сейчас свободно заходить в лесные массивы можно в 15 районах. На Брестчине зеленым цветом на карте отмечены Ляховичский, Малоритский, Березовский, Ивановский, Пружанский, Барановичский районы.

На Минщине без ограничений пускают в леса Несвижского, Клецкого, Любанского, Стародорожского, Слуцкого, Смолевичкого, Червенского, Копыльского, Узденского районов.

Самой напряженной была ситуация в Гомельской области. По данным на 8:00, строгие запреты действовали в двух районах — Брагинском и Хойникском. Остальные регионы Гомельщины были окрашены на карте желтым цветом, это значит, что из-за третьего класса пожарной опасности посещение лесов было ограничено.

В Могилевской области ограничения продолжают действовать в Быховском, Климовичском, Костюковичском, Кричевском, Мстиславском, Хотимском районах. В Витебской свободны для посещения только Лепельский и Чашникский районы. В Гродненской области открыты Берестовицкий, Волковысский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский и Сморгонский районы.

Напомним, ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности. Полный запрет устанавливается при наивысшем уровне — тогда вход в лес категорически запрещен даже пешком. Актуальную информацию перед походом в лес специалисты рекомендуют уточнять на официальном сайте Минлесхоза или в местных райисполкомах.