В Иланско-Нижнеингашском округе из-за ремонта частично перекроют железнодорожный переезд

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края 29 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Ограничения будут действовать 29 июля с 8:00 до 18:00 часов.
Пропуск будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.