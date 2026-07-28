В Иланско-Нижнеингашском округе из-за ремонта частично перекроют железнодорожный переезд

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края 29 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).