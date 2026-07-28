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В Иланско-Нижнеингашском округе из-за ремонта частично перекроют железнодорожный переезд

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края 29 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края 29 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на автодороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (улица Трактовая, рядом с остановочным пунктом Пойма КрасЖД).

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Ограничения будут действовать 29 июля с 8:00 до 18:00 часов.

Пропуск будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.