В Смоленске прошло российско-белорусское совещание по энергосбережению

Представители 48 регионов России, федеральных и региональных органов власти, Союзного государства, Беларуси, а также эксперты и производители энергоэффективного оборудования приехали на совещание центров энергосбережения «Российско-Белорусский диалог». Мероприятие открылось 27 июля в Смоленске в КВЦ имени Тенишевых.
Организаторами выступили правительство Смоленской области, которая входит в число лидеров в стране по внедрению энергосберегающих технологий и модернизации коммунальной инфраструктуры, и Российская ассоциация центров энергосбережения «РАЦЭС». Совещание получило поддержку минэкономразвития РФ и комитета по экономической политике Совета Федерации.
Эксперты обсудили вопросы снижения энергоемкости экономики, обновления систем ЖКХ, внедрения современных стандартов энергоэффективности. На пленарном заседании рассмотрели ключевые направления государственной политики в области энергосбережения, новые приоритеты федеральных программ, а также законодательство в этой сфере.
«На стратегической сессии минэкономразвития России шла речь о механизмах стимулирования бюджетных учреждений к снижению энергопотребления, включая использование энергосервисных контрактов и других инструментов государственно-частного партнерства. Эти инструменты позволяют модернизировать объекты инфраструктуры без значительных единовременных затрат из бюджета», — сообщил смоленский губернатор Василий Анохин.
В первый день форума было подписано соглашение о реализации образовательной инициативы между Московским энергетическим институтом, ассоциацией «РАЦЭС» и Волгоградским центром энергоэффективности. Оно предполагает создание системы подготовки кадров для реализации государственной политики в области энергоэффективности.
28 июля участники форума обсудят модернизацию коммунальной инфраструктуры, классы энергоэффективности многоквартирных домов и «зеленые» стандарты строительства, представят проекты, готовые к тиражированию в регионах.
«Мероприятие призвано дать новый импульс развитию энергоэффективности, укреплению сотрудничества между Россией и Беларусью для достижения общей цели — создания комфортной и современной среды для жизни людей», — добавил глава региона.