Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленске прошло российско-белорусское совещание по энергосбережению

Представители 48 регионов России, федеральных и региональных органов власти, Союзного государства, Беларуси, а также эксперты и производители энергоэффективного оборудования приехали на совещание центров энергосбережения «Российско-Белорусский диалог». Мероприятие открылось 27 июля в Смоленске в КВЦ имени Тенишевых.

Источник: "Российская газета"

Представители 48 регионов России, федеральных и региональных органов власти, Союзного государства, Беларуси, а также эксперты и производители энергоэффективного оборудования приехали на совещание центров энергосбережения «Российско-Белорусский диалог». Мероприятие открылось 27 июля в Смоленске в КВЦ имени Тенишевых.

Организаторами выступили правительство Смоленской области, которая входит в число лидеров в стране по внедрению энергосберегающих технологий и модернизации коммунальной инфраструктуры, и Российская ассоциация центров энергосбережения «РАЦЭС». Совещание получило поддержку минэкономразвития РФ и комитета по экономической политике Совета Федерации.

Эксперты обсудили вопросы снижения энергоемкости экономики, обновления систем ЖКХ, внедрения современных стандартов энергоэффективности. На пленарном заседании рассмотрели ключевые направления государственной политики в области энергосбережения, новые приоритеты федеральных программ, а также законодательство в этой сфере.

«На стратегической сессии минэкономразвития России шла речь о механизмах стимулирования бюджетных учреждений к снижению энергопотребления, включая использование энергосервисных контрактов и других инструментов государственно-частного партнерства. Эти инструменты позволяют модернизировать объекты инфраструктуры без значительных единовременных затрат из бюджета», — сообщил смоленский губернатор Василий Анохин.

В первый день форума было подписано соглашение о реализации образовательной инициативы между Московским энергетическим институтом, ассоциацией «РАЦЭС» и Волгоградским центром энергоэффективности. Оно предполагает создание системы подготовки кадров для реализации государственной политики в области энергоэффективности.

28 июля участники форума обсудят модернизацию коммунальной инфраструктуры, классы энергоэффективности многоквартирных домов и «зеленые» стандарты строительства, представят проекты, готовые к тиражированию в регионах.

«Мероприятие призвано дать новый импульс развитию энергоэффективности, укреплению сотрудничества между Россией и Беларусью для достижения общей цели — создания комфортной и современной среды для жизни людей», — добавил глава региона.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше