Поле «Волгоград Арены» закрывают перед концертом группы «Ленинград»

В Волгограде во время паузы между домашними матчами «Ротора» пройдет большой стадионный концерт группы Ленинград, и поле «Волгоград Арены» уже начали готовить к этому событию. Сергей Шнуров и его команда выступят перед волгоградскими зрителями 1 августа 2026 года. За четыре дня до концерта специалисты начали закрывать газон специальным защитным покрытием, которое должно бережно сохранить траву. В свой прошлый визит Сергей Шнуров и его команда собрали больше 40 тысяч зрителей. Ожидается, что и в этот приезд на поле стадиона будут отплясывать тысячи ног.