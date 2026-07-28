Красноярские ученые помогли с точной датировкой древнего острога в Салехарде

Образцы нашли во время раскопок 2024−2025 годов на памятнике «Обдорский городок, стоянка Салехард-1». Исследование помогает точнее определить, когда строились крепость и отдельные здания. Для анализа ученые изучили годичные кольца на спилах древесины и сравнили их с многолетними данными по росту деревьев в регионе. Всего специалисты взяли 100 образцов, извлеченных из земли. Возраст 78 из них удалось установить с точностью до одного года.