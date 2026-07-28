Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские ученые помогли с точной датировкой древнего острога в Салехарде

Специалисты Сибирского федерального университета из Красноярска подключились к исследованию деревянных образцов из построек Обдорского острога в Салехарде.

Специалисты Сибирского федерального университета из Красноярска подключились к исследованию деревянных образцов из построек Обдорского острога в Салехарде. Об этом сообщили сургутские ученые Института археологии Севера.

Образцы нашли во время раскопок 2024−2025 годов на памятнике «Обдорский городок, стоянка Салехард-1». Исследование помогает точнее определить, когда строились крепость и отдельные здания. Для анализа ученые изучили годичные кольца на спилах древесины и сравнили их с многолетними данными по росту деревьев в регионе. Всего специалисты взяли 100 образцов, извлеченных из земли. Возраст 78 из них удалось установить с точностью до одного года.

Ранее деревянные конструкции Обдорского острога таким способом специально не изучали. Теперь у историков появляются более точные даты строительства и перестроек сооружений. Это позволит понять, в какой последовательности развивалась застройка одного из ключевых русских поселений в Нижнем Приобье.

Исследование также показало, какие породы дерева использовали строители. Среди образцов нашли лиственницу, ель, сосну, кедр, а также березу и другие породы. По словам археологов, такие данные помогают восстановить более точную картину истории Обдорского острога и освоения Севера Сибири.