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В Калининграде утвердили стоимость абонементов на платных муниципальных парковках

Абонементы будут действовать на семи парковках.

В Калининграде стоимость абонемента на платной муниципальной парковке составит 2480 ₽ Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

Абонементы будут действовать на семи парковках:

ул. Гайдара — всего предусмотрено 19 абонементов;

ул. Ген. -лейт. Озерова — 23 абонемента;

пр-кт Ленинский, 155 (МАУК «Калининградский театр эстрады») — 39 абонементов;

ул. Железнодорожная (Южный вокзал) — 44 абонемента;

пр-кт Московский, 93, 95, 97 — 73 абонемента;

ул. Согласия (ДС «Янтарный») — 35 абонементов;

ул. Согласия (у поликлиники) — 34 абонемента.

Горвласти также ввели плату за пользование стоянкой для транспортных средств категорий «А» и «М». Она составляет 30 ₽ в час.

Ранее сообщалось, что в 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч. В городе функционирует 17 платных муниципальных парковок на 821 парковочное место.

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