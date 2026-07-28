В Калининграде утвердили стоимость абонементов на платных муниципальных парковках

В Калининграде стоимость абонемента на платной муниципальной парковке составит 2480 ₽ Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.
Абонементы будут действовать на семи парковках:
ул. Гайдара — всего предусмотрено 19 абонементов;
ул. Ген. -лейт. Озерова — 23 абонемента;
пр-кт Ленинский, 155 (МАУК «Калининградский театр эстрады») — 39 абонементов;
ул. Железнодорожная (Южный вокзал) — 44 абонемента;
пр-кт Московский, 93, 95, 97 — 73 абонемента;
ул. Согласия (ДС «Янтарный») — 35 абонементов;
ул. Согласия (у поликлиники) — 34 абонемента.
Горвласти также ввели плату за пользование стоянкой для транспортных средств категорий «А» и «М». Она составляет 30 ₽ в час.
Ранее сообщалось, что в 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч. В городе функционирует 17 платных муниципальных парковок на 821 парковочное место.