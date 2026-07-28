Эксперты назвали Калининградскую область одним из самых выгодных направлений для семейного путешествия в конце лета. В среднем в регионе остаются на пять ночей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».
«Калининградская область вошла в список направлений с выгодным сочетанием средней стоимости ночи и перелета перед началом учебного года. Средняя стоимость ночи в регионе составила 11 950 рублей, а медианная стоимость перелёта — 12 890 рублей. Сумма двух показателей составила 24 840 рублей», — говорится в исследовании.
Власти ожидали, что 2026 год в Калининградской области будет успешнее в плане туризма, нежели 2025-й. Однако на сильный рост численности гостей не надеются. В правительстве допускают, что количество туристов может сократиться до 2,3 миллиона человек.
По данным экспертов, начало лета у местных отельеров выдалось провальным. В регионе существенно ощущается спад туристического потока: загрузка гостиниц и выручка снижаются, а из-за погоды уменьшается спрос на пляжный отдых. Подробнее о том, как складывается сезон 2026 в регионе и с какими вызовами сталкивается бизнес, — читайте в материале «Приходится “ванговать”».