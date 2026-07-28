Красноярцам рассказали, стоит ли инвестировать в портативную электростанцию

Причинами становятся перебои в электроснабжении, популярность автопутешествий, развитие удаленной работы и стремление к независимости от внешних факторов. Все это заставляет задуматься о покупке портативной электростанции на аккумуляторе. Специалисты отмечают, что еще недавно подобные устройства считались нишевым оборудованием для туристов, но сегодня становятся универсальным решением для дома, дачи, бизнеса и активного отдыха. Но действительно ли такая покупка является выгодной инвестицией?