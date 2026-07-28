Эксперт рассказал, что влияет на срок службы автомобиля

«Многие автомобилисты уверены, что ресурс машины зависит в первую очередь от ее марки или качества сборки. На практике не меньшую роль играет ежедневная эксплуатация. Именно привычки водителя зачастую определяют, насколько долго основные узлы будут работать без серьезных неисправностей», — сказал эксперт.