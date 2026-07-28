Несколько остановочных пунктов переименуют в Нижнем Новгороде

Кроме того, остановочный пункт «Улица Сергея Есенина» (на улице Акимова) превратится в «1 микрорайон Мещерское озеро», а «Продовольственный магазин» (улица Лескова) — в «Улица Старых Производственников». Трамвайные остановочные пункты «По требованию» (улица Пушкина) преобразуют в «Улица Пушкина».