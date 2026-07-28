Несколько остановочных пунктов переименуют в Нижнем Новгороде

Ряд остановочных пунктов переименуют в Нижнем Новгороде в соответствии с постановлением городской администрации, сообщили в ЦРТС.
Согласно информации, «Водная академия» (на улице Минина) станет «Университет водного транспорта», «Фабрика имени Островского» (Артельная улица) переименуют в ЖК «Квартет», «Улица Студенческая» (Студенческая улица) — в «Университет правосудия имени В. М. Лебедева», а остановка «По требованию» (Безводная улица) станет «Улица Безводная. Станция “Стригино”».
Кроме того, остановочный пункт «Улица Сергея Есенина» (на улице Акимова) превратится в «1 микрорайон Мещерское озеро», а «Продовольственный магазин» (улица Лескова) — в «Улица Старых Производственников». Трамвайные остановочные пункты «По требованию» (улица Пушкина) преобразуют в «Улица Пушкина».
«Соответствующие изменения будут внесены в реестр муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода, организована работа по замене наименований остановок на павильонах и в автоинформаторах салонов общественного транспорта», — добавили специалисты.
Ранее сообщалось, что схема движения трамвая № 417 в Нижнем Новгороде изменена сегодня в связи с аварийно-восстановительными работами.