По делу умершей от истязаний пенсионерки вынесен приговор в Городце

Как сообщалось ранее, осенью 2025 года группа детей и подростков в течение четырех дней удерживала и избивала битами беспомощную старушку в полузаброшенном доме в деревне Устиново. Следствие и суд установили, что на преступление малолетних за денежное вознаграждение подбила взрослая соседка потерпевшей. Кроме того, женщина злостно уклонялась от уплаты алиментов на собственного ребенка. Позже пострадавшая женщина скончалась в больнице от хронического заболевания сердца.