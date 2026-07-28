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По делу умершей от истязаний пенсионерки вынесен приговор в Городце

В Городце вынесли приговор по делу об истязании пожилой женщины: взрослая обвиняемая получила 8 лет колонии, подростки — по 4 года.

Городецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком истязании пожилой жительницы Нижегородской области. Местную жительницу и двоих несовершеннолетних признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки.

Как сообщалось ранее, осенью 2025 года группа детей и подростков в течение четырех дней удерживала и избивала битами беспомощную старушку в полузаброшенном доме в деревне Устиново. Следствие и суд установили, что на преступление малолетних за денежное вознаграждение подбила взрослая соседка потерпевшей. Кроме того, женщина злостно уклонялась от уплаты алиментов на собственного ребенка. Позже пострадавшая женщина скончалась в больнице от хронического заболевания сердца.

Суд приговорил организаторку преступления к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Двоим несовершеннолетним участникам расправы назначили по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Ранее сообщалось, что обвиняемых в попытке похищения девушки братьев арестовали на Бору.