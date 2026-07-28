На АЗС вводят продажу топлива по QR-кодам: как будет работать эта система

С 29 июля в Ветлужском округе меняются правила заправки автомобилей на АЗС «Лукойл» на улице Максима Горького. Теперь купить топливо здесь можно будет только по QR-коду. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба, чтобы сократить очереди и пресечь случаи массовой скупки бензина для перепродажи в соседних регионах. Рассказываем, как будет работать новая система, кому нужно оформлять QR-код и что делать в нестандартных ситуациях.