На АЗС вводят продажу топлива по QR-кодам: как будет работать эта система

С 29 июля в Ветлужском округе меняются правила заправки автомобилей на АЗС «Лукойл» на улице Максима Горького. Теперь купить топливо здесь можно будет только по QR-коду. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба, чтобы сократить очереди и пресечь случаи массовой скупки бензина для перепродажи в соседних регионах. Рассказываем, как будет работать новая система, кому нужно оформлять QR-код и что делать в нестандартных ситуациях.
Почему вводят QR-коды?
Напомним, с начала июля в Нижегородской области действует особый режим продажи топлива. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
6 июля региональный оперативный штаб решил протестировать новую систему контроля отпуска топлива. Пилотной площадкой выбрали Ветлужский округ. Теперь именно здесь впервые начнет действовать механизм продажи топлива по QR-кодам.
Что изменится с 29 июля?
Главное нововведение — на АЗС «Лукойл» на улице Максима Горького отменяется система «чет-нечет». Теперь заправиться сможет любой водитель независимо от региона регистрации автомобиля и последней цифры госномера. Однако обязательным условием станет наличие QR-кода.
Получить его необходимо заранее через чат-бот «Топливо52» в мессенджере MAX. Код оформляется на конкретный государственный номер автомобиля после авторизации по номеру телефона. При этом на один телефон можно зарегистрировать до десяти автомобилей. Такой лимит установлен на время пилотного проекта и в дальнейшем может быть пересмотрен.
Сколько топлива можно купить?
По одному QR-коду разрешается один раз заправить автомобиль: до 40 литров — бензина АИ-92 или АИ-95 и до 60 литров — дизельного топлива. После заправки QR-код автоматически аннулируется.
Получить новый можно только спустя двое суток после заправки, а не после оформления QR-кода. Если же водитель не успел воспользоваться кодом, он продолжит действовать до момента заправки.
Что будет с очередями?
Власти рассчитывают, что новая система позволит точнее прогнозировать спрос. Количество поставляемого топлива будут определять в том числе по числу оформленных QR-кодов. При необходимости объемы поставок обещают увеличить.
Кроме того, ограничение на повторную заправку должно исключить ситуацию, когда автомобили несколько раз подряд встают в очередь, приобретая небольшие объемы топлива.
Кто поможет оформить QR-код?
На автозаправке будут круглосуточно дежурить волонтеры. Днем — с 8:00 до 20:00 — работать будут два помощника, ночью останется один. Они помогут оформить QR-код тем, у кого нет смартфона или же возникают проблемы с интернетом или при использовании мессенджера.
При отсутствии волонтера можно обратиться непосредственно к оператору АЗС.
Нужно ли получать QR-код жителям других регионов?
Да. Новые правила распространяются абсолютно на всех водителей, независимо от региона регистрации автомобиля. Поэтому тем, кто едет через Ветлужский округ транзитом, также необходимо заранее оформить QR-код.
Что делать, если бензин закончился?
Если нужной марки топлива на момент приезда на АЗС не окажется, водитель сможет: аннулировать действующий QR-код; сразу оформить новый на другую марку топлива, которая есть в наличии; либо приехать в другой день — пока QR-код не использован, он остается действительным.
Как будут проверять автомобили?
На заправке оператор сможет сверить государственный номер автомобиля с данными QR-кода — либо по свидетельству о регистрации транспортного средства, либо визуально через камеры видеонаблюдения.
Использовать QR-код, оформленный на другой автомобиль, не получится. Если кто-то случайно оформил код на чужой госномер, настоящий владелец сможет самостоятельно аннулировать его и получить новый.
Что делать владельцам новых автомобилей?
Если автомобиль только куплен и еще не получил государственные номера, необходимо обратиться к сотруднику АЗС и предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства.
Можно ли заправляться по топливной карте?
Да. Ограничения не распространяются на владельцев топливных карт «ЛИКАРД» — они смогут заправляться без оформления QR-кода.
А если кнопочный телефон или нет интернета?
Это не станет препятствием для покупки топлива. Водителям, которые не могут самостоятельно оформить QR-код из-за отсутствия смартфона, интернета или регистрации в мессенджере, помогут волонтеры либо сотрудники АЗС. При этом цифровой ID для регистрации в чат-боте не требуется.
Что остается без изменений?
Запрет на заправку топлива в канистры продолжит действовать. Он связан не с системой QR-кодов, а с правилами сети «Лукойл». Поэтому получить часть топлива в бак, а часть — в переносную тару, либо полностью заправить канистру на этой АЗС по-прежнему не получится.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.