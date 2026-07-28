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В Калининградской области экипажи истребителей тренируются наносить бомбоштурмовые удары

Учения провели на авиационном полигоне.

В Калининградской области экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 тренировались наносить высокоточные бомбоштурмовые удары по наземным целям. Об учениях-стрельбах сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В рамках тренировки были успешно уничтожены командные пункты, фортификационные сооружения, скопление бронетехники и живой силы условного противника.

Летчики провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням авиационными бомбами.

Также огонь вели неуправляемыми ракетами С-8 и из автоматической скорострельной пушки.

В учении приняло участие 10 экипажей самолетов.