Прожорливый жук объедает листья вязов в Воронеже

По обращению горожан на место выехали специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Воронежского филиала института карантина растений. Эксперты изучили обстановку и определили вредителя. Им оказался прожорливый жук пилильщик зигзаг, личинка которого — ложногусеница — выгрызает в листьях растения зигзагообразные ходы. По словам ученых, паразит питается исключительно вязами и способен съесть до 90% их листвы. Если такое нашествие повторяется из года в год, то дерево ослабевает и может погибнуть за 5−10 лет.