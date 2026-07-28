В Краснокамске простились с водителем скорой помощи Вячеславом Побокой

Коллеги вспоминают Вячеслава Михайловича как опытного и ответственного специалиста. По словам заведующего Краснокамской подстанцией Владимира Яковлева, он отлично управлял автомобилем, хорошо ориентировался в городе и всегда знал, каким маршрутом быстрее добраться до пациента. Кроме того, Побока разбирался в медицинском оборудовании и при необходимости мог оказать первую помощь.