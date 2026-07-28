Врач рассказал о вреде жевательной резинки натощак

По словам врача, во время жевания выделяется слюна, усиливается выработка желудочного сока, сокращается желчный пузырь и выделяется желчь. Однако еда не поступает, и система работает вхолостую, пояснил Исаев. Он отметил, что при регулярном повторении у людей с чувствительным желудком могут появляться голод, дискомфорт, изжога и тошнота. Особенно осторожными стоит быть пациентам с гастритом, язвой и повышенной кислотностью, добавил Исаев.