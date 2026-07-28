Вера Алис из Хабаровска завоевала первое место на чемпионате России, который прошел в Тверской области. Спортсменка обошла соперников из 11 регионов и Белоруссии, показав лучший результат в сумме испытаний: бег на 1,5 км, плавание и пять прыжков с парашютом. Теперь Вера готовится к зимнему чемпионату России, где вместо плавания парашютисты будут соревноваться в беге на лыжах.
Хабаровчанка взяла золото чемпионата России по парашютному спорту
Вера Алис из Хабаровска завоевала первое место на чемпионате России, который прошел в Тверской области. Спортсменка обошла соперников из 11 регионов и Белоруссии, показав лучший результат в сумме испытаний: бег на 1,5 км, плавание и пять прыжков с парашютом. Теперь Вера готовится к зимнему чемпионату России, где вместо плавания парашютисты будут соревноваться в беге на.
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