Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка взяла золото чемпионата России по парашютному спорту

Вера Алис из Хабаровска завоевала первое место на чемпионате России, который прошел в Тверской области. Спортсменка обошла соперников из 11 регионов и Белоруссии, показав лучший результат в сумме испытаний: бег на 1,5 км, плавание и пять прыжков с парашютом. Теперь Вера готовится к зимнему чемпионату России, где вместо плавания парашютисты будут соревноваться в беге на.

Вера Алис из Хабаровска завоевала первое место на чемпионате России, который прошел в Тверской области. Спортсменка обошла соперников из 11 регионов и Белоруссии, показав лучший результат в сумме испытаний: бег на 1,5 км, плавание и пять прыжков с парашютом. Теперь Вера готовится к зимнему чемпионату России, где вместо плавания парашютисты будут соревноваться в беге на лыжах.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше