Фестивальный городок на эспланаде в Перми посетили больше 100 тысяч человек

«В любой день после работы можно было прийти на эспланаду и обязательно попасть на очередной летний праздник, — рассказала пермячка Мария. — то мы учились танцевать, то пели караоке. При этом все зрители, кто буквально пять минут назад даже не был знаком друг с другом, уже чувствовали себя одной командой, стараясь попасть в такт и действовать синхронно. Это так здорово!».