Фестивальный городок на эспланаде в Перми посетили больше 100 тысяч человек

Городок летнего фестиваля «Город встреч» (0+) завершил свою работу на пермской эспланаде этим летом.
Целый месяц (за исключением понедельников) здесь проходили разнообразные мероприятия в ежедневном формате: выступления артистов, мастер-классы, квартирники, хоровые вечера, спортивные турниры. За это время гостями фестивального городска стали больше 100 тысяч посетителей.
«В этом году мы впервые расширили программу, чтобы пермяки и гости города могли познакомиться с яркой пермской культурой не только в выходные, но и в будни. Получился большой творческий калейдоскоп, где каждый мог найти для себя что-то интересное и полезное. Важно, что основой программы стали пермские артисты, получившие возможность показать свой талант на площадке крупнейшего фестиваля региона», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина.
Открыли город молодёжными выходными 27 и 28 июня (события были приурочены к Дню молодёжи). Следующие выходные посвятили Году народного единства. Эспланада наполнилась наследием народов Прикамья и современным прочтением традиций на фестивале «Обряды-наряды». А 11 и 12 июля здесь прошёл семейный фестиваль «Стар фест». Он был в формате летнего лагеря. Летний фестиваль продолжился проектами «Танцуй-открывай» и «Ведём себя культурно» 18 и 19 июля. В фестивальном городке соединились танцы, хореография, классические и современные проявления искусства. 25 июля на эспланаде гости могли поучаствовать в активностях и увидеть выступления, получившие самый тёплый прием зрителей.
Как сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края, также в июне в рамках «Городе встреч» прошли шоу-открытие фестиваля и театральные выходные на набережной.
«В любой день после работы можно было прийти на эспланаду и обязательно попасть на очередной летний праздник, — рассказала пермячка Мария. — то мы учились танцевать, то пели караоке. При этом все зрители, кто буквально пять минут назад даже не был знаком друг с другом, уже чувствовали себя одной командой, стараясь попасть в такт и действовать синхронно. Это так здорово!».
Программа на эспланаде была выстроена таким образом, чтобы в ней могли принять участие яркие пермские артисты — всего за месяц своим творчеством поделилась почти тысяча талантов из разных уголков Прикамья.
«Даже не знал, что в нашем городе столько талантливых артистов! Абсолютно новые имена узнал для себя. Так что фестиваль — это не только площадка для выступления признанных звёзд, но и место, где зажигаются новые», — отметил житель перми Владимир.
Летний фестиваль «Город встреч» продолжится в августе серией специальных событий и «Ночью города» (16+) — уникальным пермским шоу, которое состоится в конце лета.
Напомним, организатором фестиваля выступает Автономная некоммерческая организация «Агентство новых технологий» при поддержке Министерства культуры Пермского края.