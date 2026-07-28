Школа № 11 откроется в начале следующего учебного года в Павлове

В этом году в здании планируют отремонтировать фасад, крышу, фундамент и внутренние помещения, внедрить новое оборудование, мебель, технику и учебные пособия. Сейчас там полным ходом идут демонтажные работы. На объекте в еженедельном режиме проходят рабочие совещания, чтобы оперативно решать все вопросы.