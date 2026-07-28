Школа № 11 откроется в начале следующего учебного года в Павлове

Школа № 11 в Павлове откроется после капитального ремонта в начале 2027−2028 учебного года. Сейчас там ведутся работы в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», рассказал глава округа Алексей Кириллов.
В этом году в здании планируют отремонтировать фасад, крышу, фундамент и внутренние помещения, внедрить новое оборудование, мебель, технику и учебные пособия. Сейчас там полным ходом идут демонтажные работы. На объекте в еженедельном режиме проходят рабочие совещания, чтобы оперативно решать все вопросы.
По плану после капитального ремонта школа откроет свои двери для учеников 1 сентября 2027−2028 учебного года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новая школа имени Молева в Дзержинске откроется 1 сентября.