Семь остановок переименовали в Нижнем Новгороде

Переименуют и другие остановки, например, на улице Артельной «Фабрика имени Островского» станет ЖК «Квартет». Остановка «По требованию» на Безводной улице — «Улица Безводная. Станция “Стригино”. На улице Акимова названия остановок также претерпят изменения: “Улица Сергея Есенина” будет переименована в “1 микрорайон Мещерское озеро”, на Лескова — “Продовольственный магазин” в “Улица Старых Производственников”.