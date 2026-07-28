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Семь остановок переименовали в Нижнем Новгороде

Наименования будут заменены не только на остановках, но и в автоинформаторах общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Семь остановок Нижнего Новгорода изменили свое название. Об этом сообщает ЦРТС в социальных сетях.

Согласно постановлению администрации города, были переименованы несколько остановок. Так, теперь остановка «Водная академия» будет носить название «Университет водного транспорта», а «Улица Студенческая» — «Университет правосудия имени В. М. Лебедева».

Переименуют и другие остановки, например, на улице Артельной «Фабрика имени Островского» станет ЖК «Квартет». Остановка «По требованию» на Безводной улице — «Улица Безводная. Станция “Стригино”. На улице Акимова названия остановок также претерпят изменения: “Улица Сергея Есенина” будет переименована в “1 микрорайон Мещерское озеро”, на Лескова — “Продовольственный магазин” в “Улица Старых Производственников”.

Наконец, трамвайные остановочные пункты «По требованию» на улице Пушкина — «Улица Пушкина».

Также ЦРТС предупредил о смене маршрута трамвая № 147.