Семь остановок переименовали в Нижнем Новгороде

Семь остановок Нижнего Новгорода изменили свое название. Об этом сообщает ЦРТС в социальных сетях.
Согласно постановлению администрации города, были переименованы несколько остановок. Так, теперь остановка «Водная академия» будет носить название «Университет водного транспорта», а «Улица Студенческая» — «Университет правосудия имени В. М. Лебедева».
Переименуют и другие остановки, например, на улице Артельной «Фабрика имени Островского» станет ЖК «Квартет». Остановка «По требованию» на Безводной улице — «Улица Безводная. Станция “Стригино”. На улице Акимова названия остановок также претерпят изменения: “Улица Сергея Есенина” будет переименована в “1 микрорайон Мещерское озеро”, на Лескова — “Продовольственный магазин” в “Улица Старых Производственников”.
Наконец, трамвайные остановочные пункты «По требованию» на улице Пушкина — «Улица Пушкина».
Также ЦРТС предупредил о смене маршрута трамвая № 147.