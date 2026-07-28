Алиханов заявил, что до сих пор прописан и платит налоги в Калининградской области

Бывший губернатор Калининградской области, а ныне глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что по-прежнему зарегистрирован в регионе и платит здесь налоги. Об этом «Комсомольская правда» пишет во вторник, 28 июля.
Родные министра переехали в Москву, дети ходят в одну школу. «А с Калининградом у нас неразрывные связи теперь. Володя, наш младший сын, там родился, поэтому в семье есть калининградец коренной. И я всё ещё там прописан, налоги плачу в Калининградской области», — рассказал Алиханов.
Каждую весну экс-губернатор вместе с друзьями покупает крупные деревья и занимается озеленением региона. По словам Алиханова, за несколько лет они высадили уже несколько сотен крупномеров. «Так что я Калининград не бросаю, он в сердце», — добавил министр.
Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли России в мае 2024 года. Вместе с ним в Москву перебрались несколько чиновников из правительства Калининградской области.