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Алиханов заявил, что до сих пор прописан и платит налоги в Калининградской области

Глава Минпромторга вместе с друзьями каждую весну высаживает в регионе деревья.

Источник: Клопс.ru

Бывший губернатор Калининградской области, а ныне глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что по-прежнему зарегистрирован в регионе и платит здесь налоги. Об этом «Комсомольская правда» пишет во вторник, 28 июля.

Родные министра переехали в Москву, дети ходят в одну школу. «А с Калининградом у нас неразрывные связи теперь. Володя, наш младший сын, там родился, поэтому в семье есть калининградец коренной. И я всё ещё там прописан, налоги плачу в Калининградской области», — рассказал Алиханов.

Каждую весну экс-губернатор вместе с друзьями покупает крупные деревья и занимается озеленением региона. По словам Алиханова, за несколько лет они высадили уже несколько сотен крупномеров. «Так что я Калининград не бросаю, он в сердце», — добавил министр.

Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли России в мае 2024 года. Вместе с ним в Москву перебрались несколько чиновников из правительства Калининградской области.

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