Алиханов заявил, что до сих пор прописан и платит налоги в Калининградской области

Родные министра переехали в Москву, дети ходят в одну школу. «А с Калининградом у нас неразрывные связи теперь. Володя, наш младший сын, там родился, поэтому в семье есть калининградец коренной. И я всё ещё там прописан, налоги плачу в Калининградской области», — рассказал Алиханов.