Доля «Режима ИИ» в Google достигла почти половины запросов

Similarweb отмечает, что количество ответов ИИ, содержащих ссылки для перехода, выросло в пять раз за последний год. Однако, несмотря на этот рост, к маю 2026 года лишь 6,8% запросов к ChatGPT в США содержали ссылки на источники. Доля самих посещений веб-страниц, на которые дает ссылки нейросеть, увеличилась в мае, после обновления поиска. В марте 2026 года она составляла 25%, а к концу мая достигла 60%.