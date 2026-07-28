Доля «Режима ИИ» в Google достигла почти половины запросов

Анализ компании Similarweb показал, что ответы, сгенерированные ИИ, в поиске Google к маю 2026 года стали появляться в 43% запросов. Еще в июне 2025 года их доля составляла лишь 15%. Поисковик сам направляет пользователей в раздел «Режим ИИ», где они продолжают поиск. Количество посещений этого раздела поисковика за аналогичный период выросло с 126 млн до 279 млн, сообщает Techcrunch.
Исследователи отмечают, что изменились и сами поисковые запросы пользователей. Они стали чаще формулироваться в разговорной форме вместо набора ключевых слов.
Увеличивается и время, которое пользователи проводят на платформе Google. Поисковик становится конечной точкой, в которой люди находят ответы с веб-сайтов, индексируемых системой, не переходя при этом по ссылкам на источники информации.
Подобные изменения вызывают недовольство у владельцев сайтов, в первую очередь новостных изданий. Ответы ИИ используют их контент, однако не приводят к переходам на сайты издателей.
Similarweb отмечает, что количество ответов ИИ, содержащих ссылки для перехода, выросло в пять раз за последний год. Однако, несмотря на этот рост, к маю 2026 года лишь 6,8% запросов к ChatGPT в США содержали ссылки на источники. Доля самих посещений веб-страниц, на которые дает ссылки нейросеть, увеличилась в мае, после обновления поиска. В марте 2026 года она составляла 25%, а к концу мая достигла 60%.
Однако специалисты считают, что это не меняет общей тенденции. Google превращается из инструмента для поиска в площадку, где содержатся ответы, без необходимости посещать сторонние ресурсы.
Сколько рабочих задач доверяют ИИ.
Согласно отчету компании Google, среднестатистический сотрудник использует ИИ лишь для 21% рабочих задач. Менее 10% взаимодействий с Gemini были направлены на автоматизацию нерутинной когнитивной работы.
Исследование также показало, что в США Gemini используют около 70% профессий. При этом общее количество специальностей, где используется ИИ, составляет 90% рынка труда в США.
Однако большая часть разговоров с Gemini пришлась на нерабочие взаимодействия. Такие запросы составили 86%. Нейросеть использовали не только для готовки или уборки, но и для навигации по государственным услугам и процессам.
Читайте РБК Life в «Максе».