Вышел трейлер второй части «Волшебника Изумрудного города» с Ходченковой

Вышел трейлер семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный», сообщили РБК Life в пресс-службе «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга»), компания совместно с «Кинослово», CGF, «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» при поддержке Фонда кино отвечает за производство проекта.
Фильм — вторая часть трилогии по мотивам сказки Александра Волкова. Роли исполнили Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Никита Тарасов (Дин Гиор), Игорь Грабузов (Фарамант), Мария Андреева (Фрегоза), Александр Яценко (Лестар), Яков Шамшин (Уорра), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке подарит Денис Власенко. Кто сыграет Гудвина, объявят позже.
«Отрицательные персонажи всегда привлекали меня больше. В них, как правило, есть определенная энергия, которая позволяет сделать образ более ярким, харизматичным и живым. Каким именно станет этот персонаж, зависит уже от совместной работы с режиссером, партнерами и всей съемочной группой», — уточнила Светлана Ходченкова.
В продолжении ленты Элли, ее пса Тотошку, Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва ждут новые миры, встречи с новыми героями и множеством приключений.
Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный».
(Фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»).
По словам Кати Червовой, исполнительницы роли Элли, во второй части трилогии ее героиня «заметно взрослеет: становится смелее, сильнее и независимее». Изменится и персонаж Дмитрия Чеботарева Урфин Джюс.
"Во второй части Урфин Джюс становится более изворотливым и хитрым. Он все ближе к своей, как ему кажется, заветной мечте о власти. При этом он гораздо больше взаимодействует с нашей дружной компанией, и эти отношения развиваются очень непросто. Иногда они оказываются по одну сторону, иногда — по разные, герои могут его простить, а он снова совершает ошибки. Урфин уже не существует отдельной линией — он напрямую связан с главными героями и влияет на происходящее.
Мне кажется, что в основе его характера лежит страх одиночества и страх остаться нереализованным. На самом деле самое сильное желание Урфина Джюса — чтобы его любили. Просто он пока не понимает, что такое настоящая любовь. Он считает, что если его будут бояться, восхищаться им, подчиняться ему, то это и есть любовь", — прокомментировал Дмитрий Чеботарев.
Режиссер-постановщик — Игорь Волошин. Съемки шли в Москве, Московской области и в Казахстане. В прокате лента стартует 1 января 2027 года.
Трейлер новой версии «Сказки о потерянном времени».
Ранее киностудия Горького и «Кинокомпания братьев Андреасян» в партнерстве с телеканалом ТНТ представили трейлер фильма «Сказка о потерянном времени», дистрибьютор — «Атмосфера кино».
Это экранизация одноименного произведения Евгения Шварца. Режиссер — Андрей Никифоров («Тур с Иванушками», «Контакт»).
Главные герои — школьники Петя, Маруся и Вася. Их потраченное за бездельем время становится источником силы для трех старых волшебников. Они крадут время детей с помощью магического гаджета, чтобы вернуть себе молодость. Но из-за спешки злодеи сами становятся детьми, а школьники превращаются в стариков. Чтобы все исправить, героям нужно снять заклятие до захода солнца и осознать цену каждой потерянной минуты.
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