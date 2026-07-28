Вышел трейлер второй части «Волшебника Изумрудного города» с Ходченковой

"Во второй части Урфин Джюс становится более изворотливым и хитрым. Он все ближе к своей, как ему кажется, заветной мечте о власти. При этом он гораздо больше взаимодействует с нашей дружной компанией, и эти отношения развиваются очень непросто. Иногда они оказываются по одну сторону, иногда — по разные, герои могут его простить, а он снова совершает ошибки. Урфин уже не существует отдельной линией — он напрямую связан с главными героями и влияет на происходящее.