Нижегородскую нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей

Нефтебазу с сетью автозаправочных станций выставили на продажу за 210 млн рублей. Предложение появилось на популярном сайте с объявлениями.
Сеть состоит из восьми АЗС, которые располагаются в Нижегородской и Кировской областях. Сама нефтебаза находится на улице Гончарной в городе Урень. Площадь земельного участка составляет около 10 тысяч квадратных метров, возраст бизнеса — 15 лет.
Нефтепродукты доставляются на заправки железнодорожным и автомобильным транспортом. По словам продавца, АЗС реконструированы и соответствуют современным требованиям. Весь комплекс исправно работает.
Продажу осуществляют путем отчуждения 100% долей ООО «Уреньнефтепродукт». В публикации подчеркивают, что чистая прибыль с нефтебазы и АЗС составляет 4−5 млн рублей в месяц. Желающие могут купить комплекс за 210 млн рублей.
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