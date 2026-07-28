Нижегородке и двум подросткам дали до восьми лет за издевательство над человеком

Как писал «Ъ-Приволжье», потерпевшая периодически злоупотребляла алкоголем и просила милостыню у местного магазина. Подростки днем приходили к ней домой и избивали ее. На ночь они запирали пенсионерку дома одну, а утром возвращались. В итоге у нее оказались сломаны руки, ноги и ребра. Кроме того, подростки побрили пожилую женщину наголо. Видео своих действий молодые люди выкладывали в интернет.