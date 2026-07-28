Россиянам назвали причины дневной сонливости

Одна из таких причин — прием некоторых лекарств, в том числе антигистаминных препаратов или же антидепрессантов. Дневная сонливость может возникнуть из-за анемии и гипотиреоза, заявила врач. Среди других причин Сухарева назвала депрессию, другие ментальные проблемы, а также сменную работу и синдром обструктивного апноэ сна и нейродегенеративные заболевания.