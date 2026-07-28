В Краснознаменске мужчина ударил ножом прохожего и попал под статью о тяжком вреде

В посёлке Краснознаменск полиция задержала 48-летнего жителя посёлка Добровольск по подозрению в нападении на прохожего. Ранее в больницу поступил 20-летний молодой человек с проникающими ножевыми ранениями поясничного отдела. Как установили полицейские, конфликт произошёл вечером на площади Героев. В ходе словесной перепалки злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом.