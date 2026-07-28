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В Краснознаменске мужчина ударил ножом прохожего и попал под статью о тяжком вреде

48-летний житель посёлка Добровольск несколько раз ранил 20-летнего парня на площади Героев.

Источник: KaliningradToday

Подозреваемый сознался, ему грозит до 10 лет.

В посёлке Краснознаменск полиция задержала 48-летнего жителя посёлка Добровольск по подозрению в нападении на прохожего. Ранее в больницу поступил 20-летний молодой человек с проникающими ножевыми ранениями поясничного отдела. Как установили полицейские, конфликт произошёл вечером на площади Героев. В ходе словесной перепалки злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом.

Задержанный сознался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения, сообщили в УМВД по Калининградской области.